Инклюзивные мастерские «Простые вещи» продолжают набор

Инклюзивные мастерские «Простые вещи», об открытии которых недавно писала «Фонтанка», начали работу в постоянном режиме и продолжают набор. В мастерских с профессиональными мастерами-керамистами, художниками, декораторами ждут людей в возрасте от 18 лет с особенностями развития, ментальными нарушениями.

«Мы очень ждем ребят от 18 лет, которые смогут трудиться с нами без помощи персонального тьютора, с поддержкой педагогов и волонтеров. Огромным преимуществом будет возможность человека добираться до нас самостоятельно, – сообщает руководитель «Простых вещей» Мария Грекова. – Конечно, мы думаем не только о рабочем процессе, но и о том, как будет строиться наше общение и отдых. Каждый день мы будем вместе готовить обеды, совместное приготовление и поедание – это особый процесс, который помогает нам становиться ближе друг к другу».

Занятия в мастерских бесплатные, так как проект реализуется на средства президентского гранта.

Более подробную информацию о проекте «Простые вещи» можно узнать на сайте мастерских и у руководителя проекта Марии Грековой по телефону +7 999 212 75 64 или по электронной почте mash.grek@gmail.com.