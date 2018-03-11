Архив закрытого в связи с наркотическим скандалом сайта Russianplanes попал в открытый доступ

Энтузиасты начали распространение массива фотографий воздушных средств из архива авиационного сайта Russianplanes.net. Ресурс был закрыт его владельцем через несколько часов после упоминания в публикации РБК.

Нескольким интернет-пользователям удалось получить доступ к архиву авиационного сайта объемом около 110 гигабайт. В нем содержится 227 папок и 217077 фотографий. Раздача ведется с помощью торрент файлов.

«Торренты пришлось разбить на 3 части, поскольку файл *.torrent получался огромными и всё зависало», – объясняет один из них.

В комментариях участники раздачи сообщают, что среди фотографий попадаются не только воздушные суда, но и корабли. Ранее владелец удаленного сайта пояснял, что оба ресурса технически представляют из себя одно целое.

Напомним, ранее СМИ и полиция Аргентины сообщали о попытке перевозки почти 400 кг кокаина из Аргентины на борту дипломатического самолета Ил-96-300 с регистрационным номером RA-96023 специального летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц государства. Сайт Russianplanes.net с реестром воздушных судов государственной авиации, трекером с отметкой последних перемещений и фотографиями был упомянут в публикации РБК в качестве одного из доказательств присутствия самолета в Латинской Америке.

Владелец сайта оставил сообщение на главной странице закрытого ресурса, в котором утверждал, что удалил его по собственной инициативе. Вместе с ним был удален аналогичный сайт о кораблях Russianships.net.