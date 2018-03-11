Ничьи, что хуже поражения

Неназначенный пенальти, удар в перекладину и очередная потеря очков: «Зенит» приехал на домашний дебют Валерия Карпина в Ростов и выдал третью нулевую ничью подряд.

«Зенит» Роберто Манчини с осени находится в несомненном поиске себя. Однако количество матчей, в которых петербургская команда не может одержать победу, достигло критической массы: «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном в декабре, проиграл в Глазго и Лейпциге, потерял очки в домашней встрече с «Амкаром» и, к сожалению, в очередной раз выглядел бледно на берегах Дона.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в воскресенье праздновал день рождения, и количество шуток про подаренный галстук накануне игры превысило разумные пределы.

Главное впечатление от игры на стадионе «Олимп-2» – невероятный газон. Казалось, что в южном регионе вырастить такое плохое травяное покрытие невозможно. Но в Ростове нашлись умельцы. Казалось, что с поля уже сняли и озимые, и даже яровые. Надо сказать, газон оказался главным игроком «Ростова»: на предматчевой разминке травму получил вратарь «Зенита» Андрей Лунев, а уже на третьей минуте, неудачно приземлившись, за колено схватился Эммануэль Маммана. До игры, судя по стартовому составу, Манчини хотел играть в 5 защитников, но, увы, стартовые намерения итальянского тренера разбились о ростовский газон.

Вместо аргентинца на замену вышел Антон Заболотный, и «Зенит» однозначно перешёл на игру в 4 защитника: Юрий Жирков стал играть левого защитника, Бранислав Иванович сместился совсем в центр.

Очевидная интрига ростовского полдника состояла в дуэли Тимофей Калачёв vs сербский защитник. И надо отметить, что оба в это воскресенье были хороши. Именно Иванович стал тем человеком – и капитаном, – который пытался придумать что-то в 22-м туре. Получалось, увы, неважнецки.

Этот матч был богат амбициями: Алексей Ионов и Дмитрий Скопинцев – воспитанники петербургской Академии, Дмитрий Полоз и Миха Мевля когда-то играли за «Ростов». В матче не могли принять участие дисквалифицированные Доменико Кришито, Леандро Паредес и некогда же игрок «Ростова» Александр Ерохин.

Заболотный стал главной надеждой петербургских любителей футбола: именно экс-форвард «Тосно» пробил в перекладину ворот Сергея Песьякова и здорово положил корпус в конце второго тайма. Воспитанник липецкого футбола опять выиграл весь воздух, но пользы из этого «Зенит» извлечь не смог.

Александр Кокорин остался после игры в Германии в запасе, в старте вышел Себастьян Дриусси. К сожалению, – и это не первое «к сожалению» в этом тексте, – аргентинец опять растворился на поле: в первом тайме молодой человек из Буэнос-Айреса лишь лягнул соперника из «Ростова», и всё. Желтая карточка на своей половине поля для нападающего – так себе статистика.

Второй тайм вошёл в историю футбола очередным неназначенным пенальти в ворота «Зенита»: Мевля не успел к мячу и наступил на подъем Калачёву в штрафной «Зенита». Судья Алексей Еськов эпизод пропустил, но в том же эпизоде, опять же неудачно приземлившись, травму голеностопа получил Далер Кузяев. Кузяев и в этом матче опять был самым осмысленным игроком на поле, и что делать без него в четверг в домашнем матче против «Лейпцига» – трагическая загадка.

После матча Манчини традиционно поругал трансферные процессы: «Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, – мне их не дали». Будем надеяться, что галстук от Манчини Фурсенко понравился.

Валерий Карпин цинично отметил, что «Ростов» скорее потерял два очка, нежели приобрел одно.

Федор Погорелов