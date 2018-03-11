Могерини сообщила о готовности ЕС поддержать ввод миротворцев в Донбасс

Брюссель заинтересован в том, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ имела полный доступ ко всей территории Украины. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

«Мы хотели бы, чтобы СММ ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом, — говорит Могерини. — Если бы миссия, согласованная СБ ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за».

Напомним, в конце февраля 2018 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не против того, чтобы поставить территорию Донбасса под международный контроль, однако для этого придется договариваться с ДНР и ЛНР.