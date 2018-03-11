В центре Петербурга лед с крыши пробил люк иномарки - седьмой случай за день

Первый по-настоящему тёплый день в Петербурге принёс с собой обойму падающих сосулек. Водители продолжают отчитываться о пострадавших автомобилях.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец, около часа дня 11 марта рабочие зачищали крышу 53-го дома на улице Восстания от наледи. Одна из глыб упала на припаркованный кроссовер Nissan X-Trail. Лёд пробил люк на машине. Осколками засыпало салон автомобиля. Дом обслуживает ЖСК № 3.

Это как минимум седьмой случай повреждения машины наледью за воскресный день. На Загородном проспекте глыба протаранила люк иномарки. Стёкол лишилась «БМВ», оставленная хозяином на улице Некрасова. Подтаявшая корка льда помяла бампер автомобилю на Среднем проспекте Васильевского острова.

На Крестовском острове KIA лишился стекла, также сосулька подбила припаркованный на улице Савушкина Volkswagen Polo. А в Московском районе коммунальщики только после падения сосулек на припаркованную Audi принялись за расклейку предупреждающих объявлений.