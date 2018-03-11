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11.03.2018 18:20

У воняющего полигона в Подмосковье задержали около десятка протестующих

В Подмосковье, под Волоколамском, задержали с десяток человек, которые протестовали против мусорного полигона «Ядрово». Об этом 11 марта сообщил лидер инициативной группы Артем Любимов.

Он отметил, что задержанным вменяют 19.3 ч.1 КоАП (сопротивление сотруднику полиции). Другие активисты рассказали, что местные жители пытались собственными автомобилями перекрывать дорогу мусоровозам, однако их начали сопровождать автомобили ДПС.

Жители Волоколамска за последнюю неделю провели несколько акций протеста против свалки «Ядрово», из-за которой, по их мнению, в городе плохая экологическая обстановка и постоянно ощущается неприятный запах. 8 марта были задержаны 10 участников митинга, а 11 марта задержали пять человек, которые пытались прорваться на полигон.

Накануне полигон посетила кандидат в президенты Ксения Собчак, чтобы решить проблему со свалкой. Она рассказала в Твиттере, что ворота на полигон заблокировали и туда пригнали два автобуса ОМОНа. На подъезде к свалке ее остановили сотрудники ДПС. Представитель ООО «Ядрово» Максим Конопко рассказал РБК, что свалку закрыли на день по просьбе правоохранительных органов, чтобы избежать провокаций.

Глава Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на мусорном полигоне. В министерстве экологии и природопользования региона заявили, что в течение двух недель планируют открыть новую рабочую карту полигона, которая должна была появиться в 2019 году.  Кроме того, земли свалки накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

 

 

Источник: "Дождь"


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