Польша построит забор на границе с Россией, Белоруссией и Украиной

Польша решила построить двухметровый забор на границе с Россией, Белоруссией и Украиной.

Как сообщает 11 марта «Эхо Москвы», официальный повод – борьба с африканской чумой свиней.

По предварительным расчетам, строительство и обслуживание забора из оцинкованной сетки обойдется казне более чем в 230 миллионов злотых – это около 60 миллионов евро.

Напомним, что уже строит на границе с Россией забор Эстония. Защитить границу прибалтийское государство планирует к 2020 году.