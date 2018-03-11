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11.03.2018 17:47

Шипулин финишировал третьим в масс-старте в Контиолахти

Россиянин Антон Шипулин получил бронзу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти 11 марта. Подняться выше нашему спортсмену помешало досадное падение за 700 метров до финиша после борьбы с пятикратным олимпийским чемпионом из Франции Мартеном Фуркадом. Француз финишировал вторым, а первое место досталось австрийцу Юлиану Эберхарду.

Еще один представитель России Антон Бабиков пересек финишную черту лишь 23-м. 

Напомним, что этап Кубка мира в Контиолахти проходил с 8 по 11 марта.


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