Шипулин финишировал третьим в масс-старте в Контиолахти

Россиянин Антон Шипулин получил бронзу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти 11 марта. Подняться выше нашему спортсмену помешало досадное падение за 700 метров до финиша после борьбы с пятикратным олимпийским чемпионом из Франции Мартеном Фуркадом. Француз финишировал вторым, а первое место досталось австрийцу Юлиану Эберхарду.

Еще один представитель России Антон Бабиков пересек финишную черту лишь 23-м.

Шипулин мог побороться за победу в масс-старте, но упал за 700 метров до финиша 😢 pic.twitter.com/fW5S8h2X89 — Биатлон (@biathlon_se) 11 марта 2018 г.

Напомним, что этап Кубка мира в Контиолахти проходил с 8 по 11 марта.