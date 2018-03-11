В Чите полиция объявила собрание жильцов митингом и задержала двоих

Собрание жильцов многоэтажки полиция Читы приняла за несанкционированный митинг. Горожанок, возмутившихся отсутствием горячей воды, заставили писать объяснительную.

Как сообщает издание «Чита.ру», 10 марта сотрудники полиции задержали двух участниц схода жителей дома в посёлке Антипиха (пригород Читы), где к тому моменту уже четыре дня довольствовались только холодной водой.

На встрече с чиновниками жильцы пытались разобраться в коммунальной проблеме. Двоих активисток стражи порядка заставили писать объяснительные.

«Мы написали объяснения, нам выдали предписания о недопустимости проведения несанкционированных митингов. Но мы на митинг не выходили, у нас было собрание тех, в чьих квартирах с 6 марта нет горячей воды», — рассказала одна из задержанных.