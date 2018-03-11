"Проспект Большевиков" открыли, очередь - за "Пушкинской"

Четвертую за день станцию метро закрыли 11 марта в Петербурге: посетителей не пускают на "Пушкинскую". Недоступен также переход на "Звенигородскую".

Как сообщили в пресс-службе подземки, в 16:49 станцию оранжевой линии "Проспект Большевиков" открыли, опасных предметов там не обнаружено. Одновременно закрыли станцию первой линии "Пушкинскую" – вместе с переходом на "Звенигородскую". Причина все та же – безнадзорные предметы.

Напомним, за воскресный день проверки также проводили на "Площади Мужества" и "Удельной".