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11.03.2018 16:11

Председателя «Яблока» Слабунову задержали за нарушение закона о митингах

Полиция задержала председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Об этом сама Слабунова написала в твиттере.

«Задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы», — рассказала она 11 марта.

По словам Слабуновой, сейчас она находится в ОВД Останкино. Ее пресс-секретарь Татьяна Бибина рассказала «Интерфаксу», что председателя партии задержали «якобы за нарушение закона о митингах».

Она уточнила, что председатель федерального политкомитета «Яблока» и кандидат в президенты Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие «День матери в Останкино», на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ.

В приглашении отмечалось, что если Явлинский не сможет прийти, то его может заменить доверенное лицо. Вместо Явлинского пришла Слабунова, которая является доверенным лицом кандидата в президенты, и предложила собравшимся высказать мнение по поводу строительства колеса обозрения 18 марта. После этого ее задержали за незаконную агитацию, сообщила пресс-секретарь.

«ОВД-Инфо» сообщает, что вместе со Слабуновой задержали председателя совета депутатов муниципального округа Останкино Сергея Цукасова и ведущего праздника Сергея Сулакадзе.

Как рассказала депутат муниципального собрания Гагаринского района Елена Русакова, во время выступления Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти города не всегда учитывают мнение людей на этот счет. Слабунова добавила, что партия «Яблоко» выступает против незаконного строительства.

 

 

Источник: "Дождь"


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