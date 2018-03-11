«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде

Вничью завершился матч 22 тура чемпионата России по футболу «Ростов» – «Зенит» 11 марта в Ростове-на-Дону. Ни одна из команд так и не смогла отличиться.

Таким образом, «Зенит» набрал одно очко, положенное за ничью, и теперь на счету петербуржцев в общей сложности 39 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» сократилось до 7 очков, при этом у железнодорожников один матч в запасе.

Игра для «Зенита» началась с двух незапланированных замен. Сначала из-за травмы на разминке не смог принять участие в матче вратарь Андрей Лунев – его заменил Юрий Лодыгин. На третьей минуте встречи защитник Эмануэль Маммана повредил колено, вместо него на поле вышел Антон Заболотный.