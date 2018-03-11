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11.03.2018 15:51

«Сделано человеком на земле»: Маск показал неопубликованные кадры с запуска Falcon Heavy

Новые кадры запуска ракеты‐носителя Falcon Heavy и подготовки к космическому полету спорткара Tesla Roadster опубликовал американский инженер Илон Маск. Ролик, озвученный песней Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе?», появился в Сети 11 марта.
«Сделано человеком на земле»: Маск показал неопубликованные кадры с запуска Falcon Heavy
скриншот видео с сайта twitter.com

Автором эпичного видео выступил один из создателей сериала HBO «Мир Дикого запада» режиссёр Джонатан Нолан. В клип вошли моменты подготовки к полёту, реакция зрителей на запуск, крушение центрального блока Falcon Heavy. Закачивается ролик фразой «Сделано человеком на Земле». Такую надпись можно разглядеть на панели приборов автомобиля, отправленного в космос.

«Жизнь не должна состоять из решения одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и ощущаете себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — написал Маск в Твиттере.

6 февраля компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился электромобиль Tesla Roadster. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.

 

 


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