«Сделано человеком на земле»: Маск показал неопубликованные кадры с запуска Falcon Heavy

Автором эпичного видео выступил один из создателей сериала HBO «Мир Дикого запада» режиссёр Джонатан Нолан. В клип вошли моменты подготовки к полёту, реакция зрителей на запуск, крушение центрального блока Falcon Heavy. Закачивается ролик фразой «Сделано человеком на Земле». Такую надпись можно разглядеть на панели приборов автомобиля, отправленного в космос.

«Жизнь не должна состоять из решения одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и ощущаете себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — написал Маск в Твиттере.

6 февраля компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился электромобиль Tesla Roadster. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro