Сосульки бьют по машинам: в Петербурге разбита уже третья за день

Уже три припаркованных машины пострадали от упавшего с крыш льда за воскресенье, 11 марта, в Петербурге.

На набережной Мартынова упавший сверху лед разбил стекло припаркованной KIA. Водителю повезло. На улице Савушкина стоявшему под домом Volkswagen Polo ледяная глыба рухнула на крышу. А в Московском районе города досталось Audi. Коммунальщики, на чьих глазах все произошло, оперативно принялись расклеивать объявления об уборке крыш.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».