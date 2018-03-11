«Площадь Мужества» открыли, взрывчатку ищут на «Удельной»

Станция метро «Удельная» в Петербурге закрылась на проверку безопасности днём 11 марта.

Как рассказали в подземке, с 15:02 вестибюль недоступен для пассажиров. Оперативные службы исследуют бесхозный предмет, найденный работниками метро. Поезда следуют по синей ветке без остановки на «Удельной».

После получасового перерыва возобновила работу станция метро «Площадь Мужества». В оставленных на платформе вещах не нашли взрывоопасных ингредиентов.