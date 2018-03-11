СМИ сообщили об атаке дронов на авиабазу Хмеймим

Об атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии сообщает 11 марта арабское издание Al Masdar. Ссылаясь на неназванные источники в правительстве САР, газета пишет, что нападение осуществлялось при помощи беспилотника.

Как утверждают журналисты, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Но урона оно не нанесло: система противовоздушной обороны перехватила дрон вместе с бомбой.

Других сведений о случившемся в прессе нет. Минобороны РФ атаку не комментирует.

Напомним, ранее стало известно об атаке на российскую авиабазу в ночь на 1 января 2018-го. Восемь беспилотников успели перехватить, прежде чем они сбросили взрывчатку. Сообщалось, что дроны были самодельные. К ним были прикреплены мины «кустарного производства».