ФСБ сообщила о ликвидации террористов в Саратовской области, готовивших взрыв

Члены законспирированной террористической ячейки убиты при попытке задержания в Саратовской области 11 марта. По версии ФСБ, они готовили теракт.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности. В завязавшемся боестолкновении предполагаемые террористы «получили ранения, несовместимые с жизнью».

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами», — пояснили в ФСБ.

Ранее стало известно о задержании в Махачкале сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», вербовавших и переправлявших в Сирию жителей Дагестана.