Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России по футболу

Новый ответственный пост получил бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кержаков.

Как сообщает 11 марта «Чемпионат.com», спортсмен возглавит юношескую сборную России из игроков 2001 года рождения (U17). Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

Нападающий Александр Кержаков дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провел 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны. В июле 2017 года форвард завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд Академии.