Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Латвии предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России.

Об этом 11 марта со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета Latvijas Avīze.По данным издания, обвиняемого задержали в декабре 2017 года. В его квартире стражи порядка нашли оружие и взрывчатку.

По данным полиции, гражданин Латвии по поручению российских спецслужб собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Шпионаж происходил на территории Алуксненского края, граничащего с Эстонией.

Ранее полиция требовала предъявить задержанному обвинение не только в шпионаже, но и в незаконном хранении оружия.