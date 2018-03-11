Ведущая NBC подозревает, что у Путина «что-то есть на Трампа»

Ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, предположила, что российский лидер владеет компрометирующей информацией о своем коллеге из США Дональде Трампе.

В интервью изданию The Hill Келли подняла вопрос о том, почему Трамп уважительно отзывается о Путине. По ее мнению, нельзя сказать, что российскому президенту нравится американский. «У меня не возникло такого ощущения. Но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа», — подчеркнула Келли.

Она сочла весьма вероятным, что Путин владеет информацией, которую Трамп не хотел бы предавать огласке. Однако журналистка исключила версию, что она может быть связана с вопросом о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в 1990-х, его активах здесь, в Соединенных Штатах», — считает ведущая NBC.

В интервью, опубликованном 10 марта, Путин усомнился в том, что американский президент трепетно относится к нему лично. «Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем‑то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход», — цитирует его слова сайт Кремля.

8 марта специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, заявил, что нашел доказательства попыток команды Дональда Трампа наладить канал связи с Кремлем. По его словам, такая попытка была совершена за неделю до инаугурации американского президента.