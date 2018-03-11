Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось

Улучшение привычного и, возможно, уже устаревшего концепта. "Видали мы концепты и поконцептуальнее", - уверен "Водитель Петербурга".

Не один год всех, хотя бы немного причастных к теме, не покидает ощущение – мы находимся на пороге каких-то решительных явлений. Все ждут неких переломных событий, точки невозврата, после которой откроется ровная и ясная дорога в будущее. Возможно, мы уже прошли эту точку и даже не заметили этого.

Хотя, судя по нынешнему Geneva Motor Show, можно подумать, что ничего особенного не происходит. Все уже устаканилось, и эксперты уже вынесли все свои вердикты: гибриды, электромобили, беспилотники. Эволюция классического автомобиля путем замены традиционной трансмиссии на электродвигатели. Следующая стадия – замена ДВС на электромоторы и добавление датчиков и компьютерных систем и так далее вплоть до полной электрофикации и беспилотности. Уже даже классификацию придумали – пять уровней. Первый уровень – никакой автоматизации, пятый – полная автономность. Между ними поместились всякие умные брейк-ассистенты, круиз-контроли и системы удержания в полосе. Пятый уровень предполагает, что, садясь в автомобиль, вы просто называете адрес, а дальше он едет сам. Эксперты полагают, что машины пятого уровня массово появятся не раньше 2030 года.

Но даже это – всего лишь эволюция, а не революция, считает обозреватель "Водителя Петербурга". Полную версию материала и фоторепортаж можно увидеть здесь