Вратарь «Зенита» Лунев получил травму на разминке перед матчем с «Ростовом», его заменил Лодыгин

Внеплановая замена произошла в стартовом составе футбольной команды «Зенит» на матч 22 тура чемпионата России против «Ростова». Как сообщает 11 марта пресс-служба петербургского клуба, вратарь Андрей Лунев не сможет принять участие в матче из-за травмы, полученной по ходу предыгровой разминки. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.

Таким образом, стартовый состав выглядит теперь так: вратарь – Юрий Лодыгин, защитники — Бранислав Иванович (капитан), Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Игорь Смольников, полузащитники — Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, нападающие — Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.

Напомним, в настоящий момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков), а «Ростов» – десятое (25 очков).

Игра началась в 14 часов.