Грабитель отнял у петербургского адвоката ручку со стразами «Сваровски»

Яркий грабитель напал на юриста в Кировском районе Петербурга. Одетый в куртку апельсинового цвета налетчик решил дополнить гардероб чёрной сумкой в классическом стиле. Лишившаяся денег, банковских карт и статусных ручек адвокат хорошо запомнила приметы злоумышленника.

Как стало известно «Фонтанке», накануне поздним вечером 63-летняя адвокат, имеющая собственный адвокатский кабинет, возвращалась из театра. Недалеко от дома №8 по улице Зины Портновой к ней со спины подбежал высокий молодой человек. Он резко выхватил портфель и поспешил скрыться. Вместе с сумкой нападавший унёс кошелёк с деньгами, пять пластиковых карт, серебряную шариковую ручку и ручку, украшенную красным камнем «Сваровски».

Всего несколько секунд хозяйка портфеля лицезрела обидчика, но за это время она успела очень хорошо его запомнить. Ведь он был одет в апельсиновую куртку и не постеснялся показать своё лицо (капюшоном, полагающимся для подобных поступков, нападавший не обзавёлся). Приметы женщина изложила полиции. Стражи порядка ночью провели поквартирный обход соседей, но грабителя пока не нашли.

Что же до пострадавшей, то произошедшее со своей профессиональной деятельностью она не связывает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».