Ученые поняли, почему в Интернете так любят фейки

Люди любят и охотнее распространяют фейковые новости, нежели правдивые. Причина этого кроется в глубинах человеческой психологии — мы хотим быть творцами.

Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали более 4,5 миллиона лживых и правдивых сообщений, а также откликов на них в сети Twitter. Выяснилось, что, с одной стороны, людям нравится обсуждать лживые, фейковые новости, а с другой — что именно люди играют основную роль в распространении ложной информации, а не боты.

Исследователи проследили около 126 000 твит-каскадов. Так называются семейства сообщений, возникших из одного оригинального сообщения-твита, и всех откликов на него. Все эти каскады формировались на базе 2400 новостей, которые были точно верифицированы – ложные они или правдивые.

Ученых из МТИ интересовало, насколько быстро развивался каждый каскад и до каких пределов он мог вырасти. Обнаружилось, что для начала обсуждения фейковых новостей достаточно меньшего количества оригинальных твитов. Затем наступал стремительный рост ответных сообщений, охватывавший десятки тысяч пользователей, достигая в максимуме 47 000 человек. В то время как правдивые новости никогда не распространялись на более чем 1600 человек. Скорость распространения новостей так же отличалась не в пользу правдивой информации — ей требовалось для охвата 1500 человек в шесть раз больше времени, чем новости фейковой.

Исследователи также обнаружили, что автоматизированные учетные записи в Twitter распространяют ложные и настоящие новости примерно одинаково. Это привело ученых к выводу, что именно люди, а не компьютерные боты в первую очередь виноваты в распространении фальшивых новостей в сети.

По словам Филиппо Менчера, исследователя в области информатики и компьютерных наук Университета Индианы, эти результаты помогут разработать стратегию по пресечению дезинформации в социальных сетях.

Весьма интересно, по мнению исследователей из МТИ, оценить причины, почему люди так активно любят распространять именно фейковые новости. Возможно, дело в том, что фейковые новости более интересные, креативные, творческие. Соответственно реакция на них более развитая. При этом, как отметил социолог Пол Резник из Мичиганского университета, люди склонны сами творчески дополнять и обогащать полученную информацию.

Исследования американских ученых подтверждают математически многие характеристики, свойственные для слухов и сплетен, и известные социологам «офлайн», то есть в реальном мире. В книге «Психология толпы» доктор психологических наук Дмитрий Ольшанский отмечает динамический процесс трансформации слухов: массы при передаче слуха усиливают наиболее важные с их точки зрения моменты, адаптируют под свой язык, – по сути дела, это непрерывный творческий процесс.