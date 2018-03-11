Экипаж из России завоевал второе место на гонке в Дубае

Российские гонщики Владимир Васильев и Константин Жильцов на MINI стали вторыми в общем зачете второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам, который завершился 10 марта.

Васильев и Жильцов выступили в эмирате Дубай впервые и в первый же день ралли Dubai International Baja 2018 показали интересную борьбу с экипажем поляка Якуба Пшигоньски. Ралли уложилось в два гоночных дня. Протяженность трассы составила 174 километра.

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