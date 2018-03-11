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11.03.2018 13:50

Экипаж из России завоевал второе место на гонке в Дубае

Российские гонщики Владимир Васильев и Константин Жильцов на MINI стали вторыми в общем зачете второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам, который завершился 10 марта.

Васильев и Жильцов выступили в эмирате Дубай впервые и в первый же день ралли Dubai International Baja 2018 показали интересную борьбу с экипажем поляка Якуба Пшигоньски. Ралли уложилось в два гоночных дня. Протяженность трассы составила 174 километра.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».

 


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23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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