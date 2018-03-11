В Дагестане уволили подозреваемого в убийстве двух человек полицейского

Трудовой договор разорван с полицейским, подозреваемым в расстреле двух человек в Дагестане. Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел республики, сообщает пресс-служба ведомства 11 марта.

Руководители уволенного привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, 9 марта в лесу на окраине села Герга Каякентского района 32-летний старший сержант полиции в нерабочее время в ходе конфликта застрелил 29-летнего росгвардейца и 34-летнего жителя Махачкалы. Задержанному инкриминируют убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Как сообщали ранее СМИ, причиной стрельбы могло стать вымогательство денег у старшего сержанта.