В Подмосковье бродячие собаки разорвали мужчину и искусали женщину

Стая бродячих собак разорвала жителя Подмосковья. Еще одна пострадавшая осталась жива, но попала в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» 11 марта в ГСУ СК РФ по Московской области, трагедия произошла в посёлке Курсаково под Истрой. На двух местных жителей – мужчину и женщину – набросилась стая бродячих собак. Мужчина погиб на месте: его тело с рваными ранами нашли сегодня утром. Женщину доставили в больницу.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных», – подчеркнули в Следственном комитете.