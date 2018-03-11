«Зенит» назвал состав на игру с «Ростовом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 22 тура чемпионата России против «Ростова». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с первых минут на поле выйдут:

Вратарь – Андрей Лунев, защитники — Бранислав Иванович (капитан), Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Игорь Смольников, полузащитники — Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, нападающие — Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Кирилл Капленко, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев, Александр Кокорин и Антон Заболотный.

В настоящий момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков), а «Ростов» – десятое (25 очков).

Игра начнется в 14 часов по петербургскому времени.