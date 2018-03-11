Исполняющие гимн Британии презервативы выпустят к свадьбе принца Гарри

Сувенирные презервативы в честь бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл изготовит британская компания Crown Jewels.

Как сообщается на сайте производителя, упаковку с четырьмя контрацептивами украсят слоганом «Ваш принц придёт». При её вскрытии будут звучать гимны Британии («Боже, храни королеву») и США («Знамя, усыпанное звёздами»). Каждое изделие сопроводят сертификатом подлинности о том, что оно «подходит для принца». Стоимость коллекционной версии составит £10.

Свадьба Меган и Гарри состоится 19 мая. В 2011 году были также выпущены раритетные презервативы к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.