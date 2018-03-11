Трамп будет баллотироваться на второй срок с лозунгом «Сохраним Америку великой!»
Фраза Keep America Great! («Сохраним Америку великой!») станет слоганом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, который собирается идти на второй срок.
О выборе лозунга национальный лидер заявил 10 марта во время выступления в городе Мун-Тауншип (Пенсильвания), сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.
«Я не могу снова взять в качестве слогана Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), потому что я уже сделал это», — заявил Трамп.
Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут в 2020 году. О своем намерении вновь участвовать в них Дональд Трамп заявлял еще в начале 2017 года.
Справка:
В конце февраля 2018 года Трамп назначил руководителя своего предвыборного штаба в 2020 году. Им стал политтехнолог Бред Парскейл, отвечавший за продвижение Трампа в соцсетях во время выборов 2016 года.
В США продолжается расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В рамках расследования были допрошены многие чиновники администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.