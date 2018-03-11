Трамп будет баллотироваться на второй срок с лозунгом «Сохраним Америку великой!»

Фраза Keep America Great! («Сохраним Америку великой!») станет слоганом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, который собирается идти на второй срок.

О выборе лозунга национальный лидер заявил 10 марта во время выступления в городе Мун-Тауншип (Пенсильвания), сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.

«Я не могу снова взять в качестве слогана Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), потому что я уже сделал это», — заявил Трамп.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут в 2020 году. О своем намерении вновь участвовать в них Дональд Трамп заявлял еще в начале 2017 года.