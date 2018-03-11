В Китае лидерам страны разрешили избираться неограниченное количество раз

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к Конституции, которая позволит председателю и вице-председателю КНР находится у власти неограниченное количество времени.

Как сообщает 11 марта «Газета.ру» со ссылкой на Синьхуа, теперь лидер Китайской народной республики сможет избираться каждые 5 лет без каких-либо ограничений. Ранее председатель КНР мог находиться в своей должности только два срока.

Также депутаты высшего законодательного органа страны проголосовали за внесение в текст основного закона имени и идеи нынешнего лидера, Си Цзиньпина, о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру».

Кроме того, парламент Поднебесной утвердил новый антикоррупционный орган — Государственный комитет по надзору.

Напомним, Си Цзиньпин занимает свою должность с 14 марта 2013 года. Его предшественник, Ху Цзиньтао, правил страной 10 лет.

Отменить лимит на выдвижение председателя депутатов попросил центральный комитет коммунистической партии Китая.