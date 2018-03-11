Лондон готовит свой «список Магнитского» после отравления Скрипаля

Лондон создаст свой вариант американского «списка Магнитского». Власти Британии намерены ввести санкции против чиновников РФ, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Поводом стало отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Как сообщает 11 марта «Медуза» со ссылкой на The Telegraph, главы министерств иностранных дел и внутренних дел страны Борис Джонсон и Эмбер Радд решили разработать свою версию так называемого «списка Магнитского». Уже известно, что состоять он будет из 49 фамилий. По мнению Лондона, из людей, причастных к «внесудебным казням и пыткам». Фигурантам откажут в визах и заморозят активы.

Сейчас проект закона находится в Палате общин британского парламента.

Катализатором этой меры стало громкое происшествие: отравление в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу же после случившегося следствие заявило, что основная версия – покушение, организованное государством.