Лондон готовит свой «список Магнитского» после отравления Скрипаля
Лондон создаст свой вариант американского «списка Магнитского». Власти Британии намерены ввести санкции против чиновников РФ, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Поводом стало отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Как сообщает 11 марта «Медуза» со ссылкой на The Telegraph, главы министерств иностранных дел и внутренних дел страны Борис Джонсон и Эмбер Радд решили разработать свою версию так называемого «списка Магнитского». Уже известно, что состоять он будет из 49 фамилий. По мнению Лондона, из людей, причастных к «внесудебным казням и пыткам». Фигурантам откажут в визах и заморозят активы.
Сейчас проект закона находится в Палате общин британского парламента.
Катализатором этой меры стало громкое происшествие: отравление в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу же после случившегося следствие заявило, что основная версия – покушение, организованное государством.
Справка:
«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Поводом для этого стала смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего с фондом Hermitage Capital. В фонде арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.
По «закону Магнитского» власти США вводят санкции против людей, которых считают причастным к нарушению прав человека. Им запрещается въезд в страну, а их активы на территории США замораживаются. Аналогичные законы действуют также в Канаде и нескольких европейских странах.
Британский парламент принял поправки в законодательство, схожие с «законом Магнитского», в феврале 2017 года. Они позволили отказывать в визе людям, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, и замораживать их активы в Великобритании. Поправки не включали в себя пофамильный санкционный список.
4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правоохранительные органы Великобритании расценивают это как покушение на убийство. По неофициальным данным, полиция подозревает Россию в причастности к отравлению Скрипаля, поскольку там он был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Лондона.