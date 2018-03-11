Поднятый со дна моря американский танк отдали ЗВО: машину покажут петербуржцам 9 мая

Американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, поднятый со дна Баренцева моря, передали военнослужащим Западного военного округа.

Как сообщил 11 марта начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов, боевая машина доставлена в бригаду материально-технического обеспечения, расположенную в Луге.

«Планируется, что 9 мая наряду с другими экспонатами отреставрированная боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и её смогут увидеть все жители и гости Петербурга», – отметил представитель ЗВО.

«Шерман» – средний танк, находившийся на вооружении в США в годы Второй мировой войны. Он находился на затопленном в 1945 году транспортном судне «Томас Дональдсон». Его подняли на поверхность летом 2017-го. Как говорят специалисты, боевая бронированная машина – в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие приступят к ее реставрации и восстановлению. До парада Победы – всего два месяца.