Рыбак умер во время ловли у дамбы в Кронштадте

Тело рыбака нашли у дамбы в Кронштадтском районе Петербурга. Причиной смерти, по предварительным данным, стало не утопление, а сердечный приступ.

По данным «Фонтанки», в половине девятого утра 10 марта диспетчер службы «03» сообщил в полицию об обнаружении на льду Финского залива тела рыбака. Как рассказал друг погибшего, они вместе ловили рыбу недалеко от дамбы. В какой-то момент его приятелю стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили рыбака на берег, но им оставалось только констатировать его смерть.

