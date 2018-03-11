Полиция задержала пулковского «минёра»

Устроившего переполох в аэропорту Петербурга ложным звонком о взрыве установили.

Как стало известно «Фонтанке», 10 марта полицейские задержали предполагаемого «подрывника» Пулково. 29-летнего безработного стражи порядка нашли дома в Красногвардейском районе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

8 марта в петербургском аэропорту пришлось усилить меры безопасности из-за анонимного «минёра». Эвакуацию проводить не стали, но пассажиров тщательно досмотрели. Особого внимания удостоился рейс в Сыктывкар, из-за повторного досмотра его вылет задержали на три с половиной часа.