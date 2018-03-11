Студента из Мьянмы нашли мертвым в общежитии педиатрического университета
Студента Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета нашли мертвым в ведомственном общежитии в Выборгском районе.
Как стало известно «Фонтанке», утром 10 марта в полицию позвонили из студенческого общежития Государственного педиатрического университета (проспект Энгельса, 63, корпус 1). В туалете на шестом этаже, на трубе холодного водоснабжения увидели тело гражданина республики Мьянма. Молодой человек 27 лет учился в вузе.
Обстоятельства смерти иностранца устанавливаются.