Студента из Мьянмы нашли мертвым в общежитии педиатрического университета

Как стало известно «Фонтанке», утром 10 марта в полицию позвонили из студенческого общежития Государственного педиатрического университета (проспект Энгельса, 63, корпус 1). В туалете на шестом этаже, на трубе холодного водоснабжения увидели тело гражданина республики Мьянма. Молодой человек 27 лет учился в вузе.

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.