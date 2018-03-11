Псковского десантника, уже месяц находящегося в самоволке, разыскивают в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга ориентированы на розыск военнослужащего войсковой части в Псковской области. Десантника нет на месте уже почти месяц, командир предполагает, что гвардии младший сержант может находиться в Северной столице.

Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, в УМВД по Московскому району поступило обращение командира войсковой части 32515 (104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка, место дислокации – поселок Череха). Он сообщил, что к 16 февраля текущего года из отпуска не прибыл военнослужащий – гвардии младший сержант 1992 года рождения, уроженец Пскова. Спустя почти месяц командование ничего не знает о его судьбе.

В связи с этим военно-следственный отдел СК РФ по Псковскому гарнизону проводит следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о самовольном оставлении части.

Военнослужащие обратились к полиции соседнего региона в связи с тем, что десантник уже не раз проводил отпуск в Северной столице. Командование просит оперативников задержать военнослужащего, если тот будет найден.