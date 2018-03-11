Как Финляндия будет захватывать Арктику

Финляндия не на шутку взялась за освоение Арктики. Интересы небольшого государства простираются далеко за пределы границ Суоми, а экспансия идет в самом современном пространстве. «Фонтанка» расскажет, что позволяет финнам претендовать на звание лидеров в покорении региона.

Долгая дорога к океану

Даже отсутствие выхода к Северному Ледовитому океану Финляндию, кажется, нисколько не смущает. Страна все равно готова застолбить себе место на его берегу. В первую очередь, инициируя строительство железнодорожной ветки, которая значительно бы загрузила работой и финских перевозчиков, и южные финские порты по перевалке грузов по кратчайшему маршруту. В идеалистических мечтах финского бизнеса и вовсе связать Арктику с Центральной Европой по рельсам, построив тоннель от Хельсинки до Таллина. После того, как были представлены результаты большого исследования о возможностях строительства тоннеля, было вынесено решение по проекту арктической железной дороги. 9 марта 2018 года министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер сообщила, что окончательно выбран маршрут: ветка может пройти из Рованиеми к норвежскому Киркенесу. Именно для такого варианта будут обсчитываться проектировочные и финансовые решения.

До заключительного этапа по исследованиям для Arctic Ocean Railway дошли целых пять проектов маршрута, в том числе и через российскую Кандалакшу в Мурманск.

По арктической железной дороге планируется перевозить главным образом минералы, рыбные продукты, древесину и продукцию деревообрабатывающей промышленности, а также природные ресурсы Баренцева региона и товары, которые будут транспортироваться в будущем через Северный морской путь, говорится в официальном сообщении министерства. Кроме того, такой маршрут обусловлен наибольшим возможным пассажиропотоком и наименьшим воздействием на окружающую среду, – отметила Анне Бернер.

Масштабное строительство потребует, по мнению представителя финского министерства транспорта Ристо Мурто, значительного вливания средств от частных инвесторов. Сумма пока очень подвижна — от 2 до 5 миллиардов евро. Общие затраты на маршрутизацию от Рованиеми через Соданкюля к Киркенесу оцениваются примерно в 2,9 млрд евро, 2 из них придутся на финскую сторону, 0,9 – на норвежскую, уточняют в министерстве. Большая часть вложений должна пойти на строительство порядка 400 километров новых путей.

Крайний срок по разработке конкретной концепции и представлению расчетов — 31 декабря 2018 года.

С таким зачином и при успешном развитии идеи по строительству арктического коридора идея соединиться с Rail Baltica может показаться не такой бредовой и снискать благосклонность у инвесторов. В этом должна помочь известная харизма бывшего руководителя компании Rovio Петера Вестербаки, который хочет предложить идею с поездом по дну Финского залива китайским инвесторам. Да и ЕС, возможно, расщедрится.

Финляндия — королева ледоколов

Впрочем, пока железная дорога — перспектива будущего, финское прошлое и настоящее в сфере транспорта — это все-таки ледоколы. 30 из 48 российских ледоколов спроектированы или построены в Финляндии. Относительно остального мирового ледокольного флота доля финского участия в появлении таких судов — больше 60%.

Сама Финляндия обходится весьма скромным количеством — всего 9 судов. Как рассказал «Фонтанке» представитель компании Arctia, занимающейся управлением «зимним» флотом, в ближайшие лет 5-10 ждать пополнения не стоит. Да и зачем — старейший ледокол Voima, сошедший со стапелей еще в 1954 году, в 2017 году успешно прошел модернизацию, и срок его эксплуатации продлен еще на 10 лет.

Фото: Ксения Потеева

Кроме того, в 2016 году в море вышла гордость Финляндии – первый в мире ледокол на сжиженном природном газе Polaris. Он не самый крупный — 110 метров, но самый мощный — 19 тысяч кВт.

Фото: Arctia Ltd

По словам менеджера по коммуникациям компании Arctia Ээро Хокканена, компания готова делиться своими мощностями с соседями. У нее есть опыт двух походов по Северному морскому пути, так что финны хотят сотрудничать с Россией, Норвегией, Данией и другими странами в вопросах проводки судов по СМП, в том числе и туристических, в ледовой разведке, проведении работ по прокладке кабелей, шельфовых операций, а также спасательных работ и работ по устранению разливов топлива и углеводородов. Последнее, к слову, является одним из приоритетных направлений компании в научных исследованиях — по заверениям представителей, практически никто не добился таких результатов, как они, в сборе нефтепродуктов в ледовых условиях.

На СМП компания готова расширить и соглашение о ледокольном сотрудничестве с Россией, которое пока касается только Балтийского моря. К примеру, финны готовы предложить помощь в расчистке северных российских портов. По словам Хокканена, 2018-й может стать первым годом, когда в рамках документа могут быть предприняты конкретные шаги.

Основным камнем преткновения для развития отношений с Россией для большинства финских компаний являются пресловутые санкции. Правительство взяло курс на жесткое следование ограничениям ЕС, поэтому все проекты, которые под них подпадают, пришлось свернуть. Или даже не начинать. В Arctia с сожалением признают, что с удовольствием бы предложили свои конкурентные преимущества в зоне исследований и работы на шельфе.

В Финляндии всего более 3 тысяч компаний, связанных с морскими технологиями, их суммарный оборот, по словам представителя Business Finland Уллы Лаймо, составляет порядка 13 млрд евро. По данным последних лет, 90% продукции идет на экспорт. И в последние пять лет наблюдается стабильный рост в этой индустрии. В том числе, и благодаря сотрудничеству с Россией. Так, например, финская инновация — пропульсивная установка Azipod для улучшения характеристик движения судов — частично зависит от российских контрагентов: в нашей стране изготавливаются винты.

Основная сложность в работе с российскими компаниями, признается Лаймо, — платежи. На конвертации и проведении через российские банки приходится терять до 15%. Поэтому крупнейшие финские компании были вынуждены открывать представительства в России со счетами в рублях.

Одна из таких компаний — Aker Arсtic, которая проектирует суда и проводит уникальные натурные исследования по поведению тех или иных конструктивных особенностей в ледовой обстановке. В экспериментальном бассейне, построенном компанией, можно смоделировать какой угодно лед: плотность, толщину, уровень торосистости и проверить, как себя поведут макеты судов.

Ледоколы — не единственные детища Aker Arсtic, в настоящий момент в серии находятся 15 газовозов. «Ямал СПГ», «Газпром», Новатэк, Росатомфлот — ключевые партнеры компании в России. В настоящий момент Aker Arсtic работает с Атомфлотом по оценке основных параметров для ледокола и проводит ледовые модельные испытания. Однако про дальнейшее сотрудничество непосредственно по проектированию и строительству в компании загадывать пока не спешат.

Круизы в Арктику и трансполярные маршруты

Из свежих арктических предложений управляющий директор Aker Arсtic Реко-Антти Суоярен выделяет развитие рынка круизных судов именно для северных широт, так как уникальная природа, фауна и завораживающие виды все больше привлекают туристов. Исследователи отмечают, что в ближайшие десятилетия туризм на Севере может расшириться из-за неизбежного таяния арктических льдов. И новым направлением для бизнеса (в том числе торгового) во вполне обозримой перспективе станут уже трансполярные маршруты, когда корабли смогут пересекать полюс напрямую, срезая значительную часть пути из Европы в Америку. Более того, Реко Суоярен заверил «Фонтанку», что технически это возможно уже сейчас, но коммерчески неоправданно — слишком большие затраты на топливо.

Россия с удовольствием бы поучаствовала в разделе лакомого туристического пирога. Однако ОСК вынуждена из-за санкций подыскивать покупателя на долю в верфях Arctech Helsinki Shipyard, чтобы иметь возможность получать новые заказы и безболезненно проводить банковские операции с иностранными банками. Финское правительство не готово потратиться на приобретение верфи, так что покупателя ищут за пределами Суоми. Среди возможных претендентов ранее называли китайцев, но, по последним данным, как «Фонтанке» рассказал источник в финском минтрансе, выбор может пасть на хорватскую инвестиционную компанию Kermas — международный гигант имеет штаб-квартиру в Хельсинки.

Счастье обладания финскими мощностями для ОСК длилось недолго — с 2014 года, однако руководство компании успело заявить, что собирается развиваться именно в направлении строительства пассажирских и круизных судов высокого ледового класса. Не исключено, что после смены владельца этот курс будет продолжен.

Как связать Арктику с остальным миром

Министерство транспорта и связи Финляндии прорабатывает вопрос по участию в прокладке подводного кабеля по Ледовитому океану до Азии. По словам Ристо Мурто, скорость передачи данных может увеличиться с 250 мбит/сек до 150 мбит/с, что значительно поможет развитию онлайн-технологий.

Еще одна альтернатива спутниковой связи на территории арктического региона — возрождение коротковолновых радиотехнологий. Руководитель инновационного направления KNL Networks Теему Вайннинен рассказал, что флотские технологии по обеспечению связью по коротким волнам в настоящий момент могут применяться для передачи данных не только в море, но и на суше. Смешанные радиотехнологии, основанные в том числе на военных исследованиях и наработках (большая часть руководства компании в прошлом имела опыт работы на военные системы связи и обеспечение их безопасности), позволяют добиваться большой площади покрытия и высокой степени защищенности. Для сравнения, к 2020 году, по расчетам специалистов, запросы по обеспечению передачи данных возрастут в 20 раз, когда пропускная возможность спутников увеличится только в 2 раза.

KNL оптимизируется за счет потребителей, работая через стационарные каналы на берегу, а суда, включенные в сеть, становятся своего рода «базовыми станциями», передающими сигнал на 10 тысяч километров.

Еще одна гордость Финляндии — технология 5G. Пока в России еще не везде можно воспользоваться связью третьего поколения, финский Оулу во время Олимпиады выходил на связь с южнокорейским Пхенчханом через 5G.

На развитие 5G в той или иной степени сейчас работает весь Оулу — опытной сетью покрыт Университет и Университетская больница, а также непосредственно центр исследований. Доступ возможен даже на принципах обыкновенной сотовой связи — через сим-карту. В будущем, верит профессор Ари Поуту, можно будет развивать технологию через небольшие центры передачи данных неподалеку от базовых станций (МЕС). Что же до сотовой связи — ожидается, что телефоны с 5G появятся в Японии во время Олимпиады в 2020 году.

Исследователи признаются, необходимости в переходе на связь пятого поколения для обычных абонентов нет, но, как сказал «Фонтанке» Ари Поуту, «история показывает, что задачи в области передачи данных становятся все сложнее и повышается потребность в использовании более широкополосных сетей. И это не только вопрос скорости, но и вопрос повышения надежности, снижения задержки в передаче, что важно, в частности, для промышленности». В Финляндии сейчас активно развивается направление «Промышленность 4.0», так называемые заводы будущего со связью внутри предприятия пятого поколения для ускорения и оптимизации процессов. Базовые станции для этих целей, к слову, изготавливает Nokia, которая после продажи бизнеса по производству мобильных телефонов смогла восстановиться и снова занять лидирующее место в мире. На этот раз – в области производства оборудования для инфраструктуры сотовых сетей и передачи данных. Интеллектуальное производство применяется и на самом заводе компании: реализована цепочка по сборке антенн от доставки материалов до отгрузки готовой упакованной продукции. По цеху для нужд пока еще не диджитализированных рабочих мест на скорости пролетает небольшой робот, доставляющий компоненты рабочим.

На поток, как пояснил директор завода в Оулу Хейкку Ромппайнен, поставлены как раз те самые антенны, которые используются для обеспечения сигнала четвертого поколения. Они могут работать в температурах от -35 до +55.

Большей части Финляндии уже сейчас доступно соединение 4G. Однако именно арктический регион оказывается пока «белым пятном» на сотовой карте страны. Покрыть широкополосным доступом всю страну можно хоть сейчас, говорят представители Университета Оулу, только финансирования не хватает. У крупных операторов связи нет желания строить вышки на малонаселенных территориях. Вилле Ниемеля и Ари Поуту в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» отметили, что упор в этой ситуации должен делаться на частную инициативу и принцип самофинансирования, когда небольшие коммуны или градообразующие предприятия скидывались и организовывали точки доступа. Но даже и для таких локальных пользователей может в будущем быть интересна технология 5G для обеспечения нужд дистанционного образования, предоставления государственных услуг, организации досуга или, наоборот, спасательных операций, а также медицины.

Вилле Ниемелля в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что предполагается, что пик коммерческого использования 4G придется только на 2015 год, а 5G – и вовсе на 2030-й. Тем не менее страна уже сейчас готова предлагать свои разработки во многих областях.

Если уйти от сложных для обывательского восприятия материй высоких технологий, то даже и в таком земном вопросе, как уборка снега, у финнов есть свое snow-how – используется оно в аэропортах страны.

Как морские порты должны быть круглогодично открыты, так и воздушные гавани, невзирая на погодные условия, всегда должны быть готовы принять самолеты. И в Хельсинки, и за Полярным кругом. «Фонтанка» поговорила с Finavia и руководством аэропорта Вантаа о том, как им удается претворять столь сложное задание в жизнь:

Максимальное время работы снежных плугов — 11 минут, за которые полностью расчищается взлетно-посадочная полоса в главном аэропорту Суоми Вантаа. Минимальный перерыв между проездами техники, позволяющий принимать самолеты, 15 минут. Проверку полосы проводит специальный аппарат, закрепленный на автомобиле, определяющий показатели скользкости и потребность в уборке.

Ксения Потеева,

"Фонтанка.ру"