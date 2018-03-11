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11.03.2018 10:52

В центре Петербурга в 38 домах похолодало из-за лопнувшей трубы

Лопнувшая труба лишила отопления горожан в Центральном районе Северной столицы утром 11 марта.

Сотрудники «Теплосети Петербурга» заметили парение у 31-го дома на Греческом проспекте при плановом объезде. На месте дефекта работает аварийная бригада. Подробности произошедшего в компании раскрывать отказались.

В комитете по энергетике Смольного «Фонтанке» объяснили, течь дала труба диаметром 700 мм. 38 зданий перевели на резервную схему: отопление поступает в квартиры по пониженным параметрам, горячая вода в кранах сохраняется.

Пока идут работы, проезд транспорта в районе аварии перекрыт.

 


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Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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