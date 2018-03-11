В центре Петербурга в 38 домах похолодало из-за лопнувшей трубы
Лопнувшая труба лишила отопления горожан в Центральном районе Северной столицы утром 11 марта.
Сотрудники «Теплосети Петербурга» заметили парение у 31-го дома на Греческом проспекте при плановом объезде. На месте дефекта работает аварийная бригада. Подробности произошедшего в компании раскрывать отказались.
В комитете по энергетике Смольного «Фонтанке» объяснили, течь дала труба диаметром 700 мм. 38 зданий перевели на резервную схему: отопление поступает в квартиры по пониженным параметрам, горячая вода в кранах сохраняется.
Пока идут работы, проезд транспорта в районе аварии перекрыт.