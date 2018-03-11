В центре Петербурга в 38 домах похолодало из-за лопнувшей трубы

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».