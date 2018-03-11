Обиженный петербуржец пообещал подорвать отдел полиции в центре города

Полтора года петербуржец носил в себе обиду на полицейских. Чувства выплеснулись внезапно. Серьёзность намерений «взорвать» и «уничтожить» ему ещё предстоит объяснить.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 10 марта на телефон «02» поступил звонок от неизвестного. Мужской голос в трубке сообщил о намерении взорвать один из участков полиции в центре города. Выбор места мужчина объяснил конфликтом со стражами порядка полуторагодовалой давности. Для убедительности петербуржец повторил звонок, заявив, что будет «уничтожать» своих обидчиков.

«Подрывник» набирал номер дежурной со своего мобильного. Полицейские задержали звонившего, им оказался 55-летний безработный. В отношении него составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решается вопрос о привлечение угрожавшего к уголовной ответственности.