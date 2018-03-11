Финляндия увеличит число полицейских

Начальник финской полиции Сеппо Колехмайнен считает, что у правоохранительных органов Суоми не хватает ресурсов для борьбы с терроризмом и устранением последствий либерализации алкогольного законодательства.

В комментарии Yle Колехмайнен напомнил, что с начала 2000-х численность личного состава полиции уменьшилась с 7800 до 7200 человек. По его словам, нельзя допустить ситуации, чтобы правоохранительные органы не контролировали целые городские районы, как это происходит в Швеции.

Он призвал вынести на рассмотрение правительства увеличение бюджета полиции.