Певец Джейсон Деруло выложил в Сети гимн ЧМ-2018

В Сети представлен гимн Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Трек под названием Colors («Цвета») выложил на своем канале на Youtube певец из Майами Джейсон Деруло. Отмечается, что эта композиция, записанная артистом в феврале 2018-го, станет официальным гимном мундиаля, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Напомним, 6 марта Международная федерация футбола опубликовала официальный ролик в честь 100 дней, оставшихся до начала мундиаля. В нем поучаствовал президент Владимир Путин.