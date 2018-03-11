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11.03.2018 10:24

В Петербурге прощаются с экипажем погибшего в Сирии Ан-26

Прощание с летчиками, управлявшими транспортным самолетом, в результате крушения которого погибли 39 военнослужащих, состоялось на военном аэродроме Левашово. Гражданскую панихиду отменили в последний момент.

Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 11 марта родные, близкие и сослуживцы простились с командиром транспортника, майором Сергеем Смирновым и бортинженером, старшим лейтенантом Михаилом Пановым.

На аэродром в Левашово прибыл командующий 6-й армией ВКС генерал-лейтенант Александр Дуплинский, однако траурный митинг без объяснения причин был отменён.
После отпевания майора Смирнова похоронят на кладбище в Сертолово, старшего лейтенанта Панова – в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленобласти.

Второго пилота Ан-26, старшего лейтенанта Дениса Сафронова, 9 марта доставили в Новосибирск. Он захоронен на местном кладбище неподалеку от мемориала «Раненный воин».  На родину отправлен и штурман Константин Алтунин.

10 марта на Серафимовском кладбище простились с летевшим на Ан-26 в качестве пассажира офицером штаба Западного военного округа Семеном Шейнцвитом.

6 марта военно-транспортный самолет Ан-26 вылетел с авиабазы Кувейрис, расположенной рядом с сирийским Алеппо. При заходе на посадку в пункте назначения, базе российских ВКС, аэродроме Хмеймим, самолет разбился, не долетев до взлетно-посадочной полосы полкилометра. Машиной управляли летчики 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (дислокация в Левашово). На борту находились 33 пассажира — все военнослужащие российской армии. С 9 марта похороны идут по всей стране.

Через несколько часов после крушения Минобороны назвало причиной трагедии техническую неисправность самолета 1980 года постройки. 7 марта ответственность за произошедшее взяла на себя признанная сирийским правительством террористической исламская группировка «Джейш аль-Ислам», но доказательств не представила. Следственный комитет России расследует уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Вооружённые силы Российской Федерации с 2015 года участвуют в гражданской войне Сирийской Арабской Республики на стороне правительственных войск. В декабре 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе российских войск в связи с прекращением боевых действий. После вывода спецназа, саперов, медиков и военной полиции авиационную поддержку САР продолжили оказывать воздушно-космические силы.


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