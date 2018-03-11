Минобороны сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Кинжал», о которой рассказывал Путин

Воздушно-космические силы РФ произвели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», о котором рассказал в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Видео появилось на канале Минобороны РФ на Youtube в ночь на 11 марта. В комментарии к нему говорится, что экипаж истребителя МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства.

«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», – отметили в ведомстве.

Комплекс «Кинжал» несет дежурство на аэродромах ЮВО с декабря 2017 года. Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей.