Минобороны сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Кинжал», о которой рассказывал Путин
Воздушно-космические силы РФ произвели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», о котором рассказал в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Видео появилось на канале Минобороны РФ на Youtube в ночь на 11 марта. В комментарии к нему говорится, что экипаж истребителя МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства.
«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», – отметили в ведомстве.
Комплекс «Кинжал» несет дежурство на аэродромах ЮВО с декабря 2017 года. Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей.
Справка:
Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях.