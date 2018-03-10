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10.03.2018 22:39

Памфилова: Все восемь кандидатов дойдут до финишной прямой

Все зарегистрированные кандидаты дойдут до выборов, сейчас уже по закону никого нельзя снять, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ 10 марта.

"Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой", – сказала Памфилова.

Она отметила, что сейчас "уже невозможно" никого снять.

"Была такая возможность, если бы кто-нибудь из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за 5 дней до выборов. Сегодня уже не реально", – пояснила Памфилова.

Таким образом, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

 

 


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