Памфилова: Все восемь кандидатов дойдут до финишной прямой

Все зарегистрированные кандидаты дойдут до выборов, сейчас уже по закону никого нельзя снять, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ 10 марта.

"Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой", – сказала Памфилова.

Она отметила, что сейчас "уже невозможно" никого снять.

"Была такая возможность, если бы кто-нибудь из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за 5 дней до выборов. Сегодня уже не реально", – пояснила Памфилова.

Таким образом, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).