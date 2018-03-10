ЦИК пожаловался на бранящегося Жириновского в Генпрокуратуру

Центризбирком обратился в Генпрокуратуру по поводу нецензурной брани, которую позволил себе «один из кандидатов» в президенты России во время дебатов в телеэфире.

Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала 10 марта в эфире телеканала НТВ.

Отвечая на вопрос ведущего программы, не хотелось ли ЦИКу «пожурить» кого-нибудь из кандидатов в связи с их поведением во время дебатов, Памфилова сказала: «Ну они же не дети малые, мы их в угол не можем ставить». Но добавила: «Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».

Памфилова также подчеркнула, что ЦИК обязан следить, чтобы «кандидатов никто не обижал», в этой связи замечания Центризбиркома адресованы тем, кто «некорректно ведет себя» по отношению к ним. «А как они уж между собой общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», — пояснила она.

Глава ЦИК также заметила, что некоторые кандидаты нарушают закон в части посещения дебатов. «Например, если положено ходить на дебаты на федеральных каналы самим, а направлять своих представителей только в том случае, если уж совсем заболел или сверхважные должностные обязанности исполняешь — это надо выполнять. Мы кандидатов предупредили. К сожалению, не все прислушались к нам», — заметила Памфилова.

«Один кандидат-самовыдвиженец, зная, что изо дня в день будет исполнять должностные обязанности, взял и отказался от дебатов», — привела пример Памфилова, добавив, что «поэтому у него в четыре раза меньше времени на федеральных каналах». Остальное время поделено между оставшимися семью кандидатами, продолжила она. «Я полагаю, что если кто-то из кандидатов не хочет ходить, то было бы честно поступить так же», — сказала глава ЦИК.

28 февраля во время дебатов кандидат в президенты Владимир Жириновский нецензурно оскорбил своего конкурента по президентской гонке Ксению Собчак. Та, в свою очередь, плеснула в Жириновского водой из стакана.