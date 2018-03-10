Двое экстремалов из Петербурга пострадали при сходе лавины в Хибинах

С горы Айкуайвенчорр в Хибинах сошла лавина 10 марта. Под снегом оказались два человека.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Мурманской области, в результате поисковой операции спасатели освободили из снежного плена туристов, один из них получил травмы.

По данным издания «Мурманский вестник», в опасном районе тренировались сразу несколько групп альпинистов и сноубордистов.

Двое спортсменов из Петербурга попытались подрезать лавину, в результате одного из них засыпало снегом по пояс, а второго полностью. Парня нашли спасатели без сознания. Медики возвращали 27-летнего экстремала к жизни прямо в реанимобиле, после чего направили его в реанимацию в городскую больницу Кировска.