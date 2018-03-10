Мария Захарова тоже вспомнила про обиду, нанесенную депутатом Слуцким

Официальный представитель МИД Мария Захарова присоединилась к хайпу о депутате Слуцком и его якобы приставаниях к женщинам. Она рассказала журналисту о своем опыте общения с парламентарием.

Как заявила Захарова корреспонденту НТВ 10 марта, история с депутатом Леонидом Слуцким, которого сразу несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, коснулась и ее. По ее словам, около пяти лет назад Слуцкий невежливо повел себя с ней.

«В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал, и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали», – вспомнила официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что впоследствии смогла разобраться с этой ситуацией самостоятельно: «Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно».

По словам Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права, даже если тебя не слышат.

«Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного», – считает дипломат.

Напомним, сам депутат Госдумы уже попросил прощения у женщин. 8 марта у себя на странице в Facebook, поздравляя женщин с Международным женским днем, он пожелал женщинам «крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья». И уточнил, что переживания «причинял» прекрасному полу «не по злому умыслу».