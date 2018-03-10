Пятерых активистов задержали при попытке прорваться на полигон "Ядрово" в Подмосковье

5 человек задержали при попытке прорваться на мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском.

Об этом 10 марта сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на активиста Сергея Жукова.

«Нас было приблизительно 4 – 4,5 тысячи человек. Они выставились ОМОН в полном вооружении. Как я знаю, пять человек задержали. Они проникли [на полигон] с другой стороны. Прорвать блокаду не удалось», — заявил Жуков.

Ему неизвестно, где сейчас находятся задержанные. Активист отметил, что люди уже начали расходиться, но протестующие не собираются прекращать акцию и будут требовать закрытия свалки.

Ранее представитель ООО «Ядрово» Максим Конопко сообщил РБК, что к ним обратились правоохранительные органы с просьбой закрыть свалку 10 марта, чтобы избежать провокаций. Компания поддержала эту инициативу. В этот день полигон «Ядрово» посетила кандидат в президенты Ксения Собчак, чтобы решить проблему со свалкой. Она рассказала в "Твиттере", что ворота на полигон заблокировали и туда пригнали два автобус ОМОНа. На подъезде к свалке ее остановили сотрудники ДПС.

В свою очередь, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что берет под личный контроль ситуацию на мусорном полигоне. Он поручил в течение трех месяцев решить проблему с вонью на полигоне. В министерстве экологии и природопользования региона пообещали за две недели открыть новую рабочую карту полигона, которая должна была появиться в 2019 году. Кроме того, земли свалки накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.