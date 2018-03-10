В Латвии главу налоговой нашли мёртвой

Антикоррупционное бюро проводит проверку информации, обнародованной 13 февраля Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении Северной Кореи.

Как сообщает Neatkariga Rita Avize со ссылкой на полицию, тело Цирюле нашли в её доме. Стражи порядка признаков насильственной смерти не заметили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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