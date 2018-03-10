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10.03.2018 19:05

В Латвии главу налоговой нашли мёртвой

Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле найдена мертвой утром 10 марта.

Как сообщает Neatkariga Rita Avize со ссылкой на полицию, тело Цирюле нашли в её доме. Стражи порядка признаков насильственной смерти не заметили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Илзе Цируле возглавляла Службу государственных доходов с ноября 2016 года.

Справка:

В феврале Антикоррупционное бюро (БПБК) задержало президента Банка Латвии Илмару Римшевича в рамках уголовного дела.

Антикоррупционное бюро проводит проверку информации, обнародованной 13 февраля Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении Северной Кореи.

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