В Латвии главу налоговой нашли мёртвой
Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле найдена мертвой утром 10 марта.
Как сообщает Neatkariga Rita Avize со ссылкой на полицию, тело Цирюле нашли в её доме. Стражи порядка признаков насильственной смерти не заметили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Илзе Цируле возглавляла Службу государственных доходов с ноября 2016 года.
Справка:
В феврале Антикоррупционное бюро (БПБК) задержало президента Банка Латвии Илмару Римшевича в рамках уголовного дела.
Антикоррупционное бюро проводит проверку информации, обнародованной 13 февраля Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении Северной Кореи.